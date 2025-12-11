Ali Şansalan Trabzonspor karnesi! Ali Şansalan'ın yönettiği Trabzonspor maçları nasıl sonuçlandı?

Trabzonspor'un son yıllarda kritik maçlarında düdük çalan Ali Şansalan, bordo-mavili camianın en çok karşılaştığı hakemlerden biri hâline geldi. Kariyeri boyunca Trabzonspor'un birçok önemli karşılaşmasında görev yapan Ali Şansalan Trabzonspor karnesi nasıl? Ali Şansalan'ın yönettiği Trabzonspor maçları nasıl sonuçlandı? Detaylar haberimizde...

ALİ ŞANSALAN TRABZONSPOR KARNESİ

Ali Şansalan'ın kariyeri boyunca yönettiği 22 Trabzonspor maçının istatistikleri, hem disiplin uygulamalarını hem de maç sonuçlarının dağılımını ortaya koyuyor. Bu karşılaşmalar Trabzonspor açısından genellikle pozitif bir tablo sunsa da, hakemin kart ve penaltı istatistikleri de dikkat çekici bir ayrıntı oluşturuyor.

12 galibiyet

8 beraberlik

2 mağlubiyet

Bu tablo, Trabzonspor'un Şansalan yönetiminde sahaya çıktığı maçların büyük bölümünde puanla ayrıldığını gösteriyor.

Şansalan'ın yönettiği 22 maçta Trabzonspor'un gördüğü kartlar:

41 sarı kart

3 sarıdan kırmızı kart

4 direkt kırmızı kart

5 penaltı kullanma fırsatı

Bu istatistiklerde özellikle toplam sarı kart sayısı dikkat çekiyor. Trabzonspor'un Şansalan yönetimindeki maç başına sarı kart ortalaması 1,86 seviyesine ulaşıyor. Penaltı istatistiği ise dengeli bir profil çiziyor; Trabzonspor'un 22 maçta 5 kez beyaz noktaya gitmesi, önemli maç kırılma anlarında hakemin kararlarının etkisini göstermesi açısından dikkate değer.

ALİ ŞANSALAN'IN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI NASIL SONUÇLANDI?

Ali Şansalan'ın Trabzonspor maçlarındaki performansını daha net görmek için hakemin yönettiği son 5 karşılaşmaya bakmak büyük resmin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Bu karşılaşmalar hem skor anlamında hem de disiplin verilerinde belirgin bir istikrar içeriyor.

Aşağıda, Şansalan'ın düdük çaldığı son 5 Trabzonspor maçının ayrıntılı istatistikleri yer alıyor:

08.11.2025 | Trabzonspor 1–1 Alanyaspor

Sarı kart: 1–3

Sarıdan kırmızı kart: 0–0

Kırmızı kart: 0–0

Penaltı: 0–0

Trabzonspor'un dengeli bir oyun ortaya koyduğu bu karşılaşmada Şansalan'ın kart standardı, oyunun sertleştiği dakikalarda Alanyaspor lehine yapılan müdahaleleri daha fazla cezalandırdığı bir yapıda dikkat çekti.

03.10.2025 | Trabzonspor 4–0 Kayserispor

Sarı kart: 0–3

Sarıdan kırmızı kart: 0–0

Kırmızı kart: 0–0

Penaltı: 1–0

Trabzonspor'un farklı kazandığı bu mücadelede Şansalan'ın oyunu akışkan tutma eğilimi öne çıktı. Bordo-mavililerin tek penaltı vuruşu gole çevirdiği maçta disiplin anlamında herhangi bir kırmızı kart yaşanmadı.

27.04.2025 | Trabzonspor 4–3 Alanyaspor

Sarı kart: 3–3

Sarıdan kırmızı kart: 0–0

Kırmızı kart: 0–0

Penaltı: 0–1

Gol düellosu şeklinde geçen bu mücadelede Şansalan dengeli bir kart standardı sergiledi. Ancak Alanyaspor'un lehine verilen penaltı maçın kırılma anlarından biri oldu.

29.03.2025 | Trabzonspor 1–1 Göztepe

Sarı kart: 1–2

Sarıdan kırmızı kart: 0–0

Kırmızı kart: 0–0

Penaltı: 0–1

Mücadelenin tartışma yaratan bölümü Göztepe'nin kazandığı penaltı oldu. Trabzonspor oyun hakimiyetini kursa da skoru çevirmeyi başaramadı.

01.02.2025 | Kayserispor 0–0 Trabzonspor

Sarı kart: 4–2

Sarıdan kırmızı kart: 0–1

Kırmızı kart: 0–0

Penaltı: 0–0

Bu karşılaşma Şansalan'ın en sert yönettiği maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Trabzonspor'un gördüğü sarıdan kırmızı kart maçın gidişatında belirleyici faktörlerden biri oldu.