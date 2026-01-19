Akaryakıta zam mı geldi? 19 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
16 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeler, başta araç sahipleri olmak üzere milyonlarca sürücünün gündeminde yer alıyor. Günlük ulaşım maliyetlerini ve seyahat planlarını doğrudan etkileyen benzin, motorin ve LPG fiyatlarının İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hangi seviyelerde olduğu yakından takip ediliyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 19 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
19 Ocak sabah saatleri itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki son tablo, araç sahiplerinin ve sürücülerin odağında yer alıyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere pek çok ilde benzin, motorin ve LPG'nin pompa fiyatları araştırılırken; küresel petrol piyasalarındaki dalgalı seyir, döviz kurlarındaki hareketler ve olası zam ya da indirim beklentileri de yakından izleniyor. Güncel fiyatlara ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?
2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) akaryakıtta %6,95 oranında artırıldı. Söz konusu artış, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansırken, pompa fiyatlarında litre bazında zam olarak kendini gösterdi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 53,17 TL
- Motorin: 54,58 TL
- LPG: 29,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 52,97 TL
- Motorin: 54,38 TL
- LPG: 28,40 TL
Ankara:
- Benzin: 54,00 TL
- Motorin: 55,58 TL
- LPG: 28,92 TL
İzmir :
- Benzin: 54,33 TL
- Motorin: 55,91 TL
- LPG: 28,85 TL