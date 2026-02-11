Ahmet Ahlatcı, Türkiye altın ve değerli metaller sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak iş dünyasında geniş yankı uyandırıyor. Altın rafinerisi ve holding yapısı ile tanınan Ahlatcı, aynı zamanda ekonomi ve finans alanındaki faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Son dönemde hakkında açılan soruşturma ve yurt dışına çıkış yasağı ile gündeme gelmiştir. Peki, Ahmet Ahlatçı kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Ahmet Ahlatçı hakkında neden soruşturma açıldı? Detaylar...

AHMET AHLATÇI KİMDİR?

1959 yılında Çorum'da doğan Ahmet Ahlatcı, genç yaşta iş hayatına atıldı. 1984 yılında Eğridere Caddesi'nde küçük bir kuyumcu dükkanı açarak ticari hayatına başladı ve kısa sürede Ahlatcı Kuyumculuk markasını oluşturdu.

2012 yılında Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde Ahlatcı Metal Rafinerisi'ni kurarak büyük bir atılım gerçekleştirdi. Rafineri, altın ve değerli metallerin işlenmesinde Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri haline geldi.

Bugün Ahlatcı Holding, altın sektörünün yanı sıra enerji, finans, turizm ve gayrimenkul alanlarında da faaliyet göstermektedir. Altın sektöründeki başarıları nedeniyle Ahmet Ahlatcı, "Altın Kralı" unvanıyla anılmaktadır. Türkiye'nin en büyük altın rafinerisini kuran Ahlatcı, altın ithalatı ve ihracatında önemli bir rol oynamaktadır.

AHMET AHLATÇI NE İŞ YAPIYOR?

Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Holding'in ana faaliyet alanları şunlardır:

Altın ve değerli metaller sektörü: Ahlatcı Metal Rafinerisi, Türkiye'nin en büyük altın rafinerisi olarak altın işleme ve ticaretinde öncü rol oynamaktadır.

Finans sektörü: Ahlatcı Holding, finansal yatırımlar ve hizmetler konusunda da faaliyet göstermektedir.

Enerji sektörü: Kargaz Doğalgaz gibi şirketlerle enerji sektöründe aktif rol alıyor.

Turizm ve gayrimenkul: Holding, yatırım portföyünü farklı sektörlere de genişletmiştir.

2023'te Ahlatcı Kuyumculuk 147.7 milyar liralık net satış ile Fortune 500 listesinde 9'uncu sırada yer aldı. Ahlatcı Metal Rafineri ise 72.7 milyarlık satış ile listenin 13'üncü sırasında yer aldı. Holdingin diğer şirketi Kargaz Doğalgaz da Fortune 500 listesine girdi.

AHMET AHLATÇI HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Son dönemde Ahmet Ahlatcı hakkında kara para ve kaçakçılık iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda Ahlatcı'ya yurt dışına çıkış yasağı konulduğu ifade edilmektedir.

Soruşturma hakkında gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Ahlatcı, şunları söyledi:

"Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı'da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır."

Ahlatcı, açıklamasında kara para ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını vurgulamış ve iddiaların yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtmiştir.

AHMET AHLATÇI'NIN SERVETİ NE KADAR?

Ahmet Ahlatcı, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında yer almaktadır. 2023 verilerine göre 600 milyon dolarlık serveti ile "En Zengin 100 Türk" listesinde 78. sırada bulunmaktadır.

Serveti, büyük ölçüde altın ve değerli metaller sektöründeki başarılarından kaynaklanmaktadır. Ahlatcı'nın liderliğindeki holdingin üç önemli şirketi Fortune 500 listesinde yer almakta, bu da servetinin temelini oluşturan güçlü şirket performansını göstermektedir.