2026 Ocak polis maaşı ne kadar oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre zamlı başkomiser, polis memuru ve polis emeklisi maaş listesi

2026 yılı Ocak ayında, Emniyet Teşkilatı bünyesinde görev yapan polislerin maaşlarında ciddi bir artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verileri, memur maaşlarına yapılacak zammın kesinleşmesini sağladı. Peki, 2026 Ocak polis maaşı ne kadar oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre zamlı başkomiser ve polis memuru ve emeklisi maaş listesi...

2026 OCAK POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Buna göre Aralık ayında aylık enflasyon %0,89, yıllık enflasyon ise %30,89 olarak açıklandı. Bu rakamlar, 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasını ve memur maaş katsayılarının güncellenmesini mümkün kıldı.

Özellikle 8/1 derecesindeki polis memurları için maaş artışı dikkat çekiyor. Temmuz 2025'te 68.084 TL olan polis memuru maaşı, Ocak 2026 zammıyla birlikte 80.000 TL'nin üzerine çıktı. Bu hesaplama, aile yardımı, çocuk yardımı ve operasyon tazminatları gibi ek kalemler hariç, yalnızca taban maaş üzerinden yapıldı. Polisler için yapılan bu zam, hem toplu sözleşme artışını hem de enflasyon farkını içeriyor.

2026 TÜİK ARALIK ENFLASYONUNA GÖRE ZAMLI BAŞKOMİSER VE POLİS MEMURU MAAŞ LİSTESİ

Başkomiserler de 2026 Ocak zammından payını aldı. Emniyet hizmetleri sınıfında idareci konumunda bulunan başkomiserlerin maaşları, Aralık enflasyonu ve toplu sözleşme katsayısı göz önüne alınarak yeniden belirlendi.

Özellikle 3/1 derecesindeki başkomiser maaşı, Temmuz 2025'te 74.490 TL iken, Ocak 2026 itibarıyla 88.000 TL bandını aştı. Rütbe terfisi ve kıdem yılı gibi faktörler de maaşı daha yukarı taşıyabiliyor. Bu artış, hem enflasyon farkının hem de toplu sözleşme zammının birlikte uygulanmasının bir sonucu olarak gerçekleşti.

Maaşlar, derece ve kademeye göre farklılık göstermekle birlikte, tüm Emniyet Teşkilatı personeli için Ocak zammı, yaşam maliyetlerindeki artışı dengelemeyi amaçlıyor. Temel maaş artışıyla birlikte polis memuru ve başkomiserlerin alım gücü önemli ölçüde yükseldi.