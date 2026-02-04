2026 KIŞ OLİMPİYATLARI TAKVİMİ: Kış olimpiyatları nerede yapılacak? Türkiye'den kaç sporcu yarışacak?

2026 Kış Olimpiyatları, İtalya'nın Milano ve Cortina şehirlerinde başladı. Tarihi ve prestijli bu organizasyonda, 93 ülkeden 3 bin 500'ü aşkın sporcu 16 olimpik branş ve 6 paralimpik dalda madalya mücadelesi veriyor. Peki, Kış olimpiyatları nerede yapılacak? Türkiye'den kaç sporcu yarışacak? 2026 Kış Olimpiyatları takvimi haberimizde.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI TAKVİMİ

Oyunlarda ilk müsabakalar, açılış töreninden önce, 4 Şubat'ta Cortina Olimpiyat Stadı'nda karışık çiftler curling maçlarıyla başladı. Resmi açılış töreni ise 6 Şubat'ta Milano'daki San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22 Şubat'ta erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.

Oyunlarda yarışacak sporcuların %47'sini kadın sporcular oluşturuyor ve skeleton karma takım ile çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar olimpik programda yer alıyor.

KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları, resmi olarak 6 Şubat 2026 tarihinde açılış töreni ile başlıyor. Ancak yarışmalar, açılış töreninden iki gün önce 4 Şubat 2026 tarihinde Cortina'da başlayan curling müsabakalarıyla start aldı.

Organizasyonda yer alan yarışlar, 16 olimpik disiplinde ve 6 paralimpik spor dalında gerçekleşiyor. Bu uzun süreli organizasyon, sporseverlere iki hafta boyunca kesintisiz heyecan yaşatacak.

KIŞ OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

2026 Kış Olimpiyatları, İtalya'nın Milano ve Cortina d'Ampezzo şehirlerinde düzenleniyor. Yarışmaların detaylı dağılımı şöyle:

Milano: Artistik buz pateni, sürat pateni, kısa mesafe sürat pateni ve buz hokeyi müsabakaları.

Cortina d'Ampezzo: Kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton ve kızak müsabakaları.

Val di Fiemme Vadisi (Trentino): Kayaklı koşu, kayakla atlama ve kuzey kombine.

Anterselva: Biatlon yarışları.

Bormio (Stelvio Pisti): Erkekler alp disiplini ve dağ kayağı.

Livigno: Serbest stil kayak ve snowboard yarışları.

Oyunlar, farklı şehirlerdeki modern tesislerde yapılacak ve her branşın özelliklerine göre özel pist ve stadyumlar kullanılacak.

TÜRKİYE'DEN KAÇ SPORCU YARIŞACAK?

Türkiye, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda toplam 9 sporcu ile temsil ediliyor. Bu sporcular, buz pateni, kayak ve para kayak branşlarında yarışacak. Branş ve sporcu dağılımı şöyle:

Buz Pateni

Kısa kulvar sürat pateni: Furkan Akar ve Denis Örs. Türkiye, bu branşta tarihî bir ilki gerçekleştirerek iki sporcu ile kota elde etti.

Kayaklı Koşu

Kadınlar: İrem Dursun

Erkekler: Abdullah Yılmaz

Alp Disiplini

Kadınlar: Ada Hasırcı

Erkekler: Thomas Kaan Önol Lang

Kayakla Atlama

Fatih Arda İpcioğlu

Muhammed Ali Bedir

Para Kayak

Alp disiplini: Harun Mut

Türkiye'nin milli sporcuları, farklı branşlarda tarihî ilklere imza atıyor ve madalya hedefiyle mücadele edecek.