18 OCAK PAZAR GÜNÜN MAÇLARI: Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

18 Ocak Pazar günü futbol ve basketbol tutkunları için son derece yoğun bir fikstürle geliyor. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa'nın önde gelen liglerinde kritik maçlar futbolseverleri bekliyor. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 başta olmak üzere birçok ülkede lig heyecanı yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? Detaylar...

18 OCAK PAZAR GÜNÜN MAÇLARI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Aynı zamanda NBA maçları ve Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmaları da gün boyunca spor gündemini canlı tutacak. "18 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var?" sorusu özellikle maç saatlerine ve yayın bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

18 Ocak Pazar günü oynanacak maçlar, hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde büyük önem taşıyor. Süper Lig'de zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar dikkat çekerken, Avrupa liglerinde şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışını etkileyebilecek mücadeleler sahne alacak.

Türkiye – Süper Lig

14:30 | Kasımpaşa - Antalyaspor

17:00 | Kocaelispor - Trabzonspor

17:00 | Gençlerbirliği - Samsunspor

20:00 | Alanyaspor - Fenerbahçe

İngiltere – Premier Lig

17:00 | Wolverhampton - Newcastle United

19:30 | Aston Villa - Everton

İspanya – La Liga

16:00 | Getafe - Valencia

18:15 | Atletico Madrid - Alaves

20:30 | Celta de Vigo - Rayo Vallecano

23:00 | Real Sociedad - Barcelona

Almanya – Bundesliga

17:30 | Stuttgart - Union Berlin

19:30 | Augsburg - Freiburg

İtalya – Serie A

14:30 | Parma - Genoa

17:00 | Bologna - Fiorentina

20:00 | Torino - AS Roma

Fransa – Ligue 1

17:00 | Strasbourg - Metz

19:15 | Stade Rennais - Le Havre

19:15 | Nantes - Paris FC

22:45 | Olympique Lyon - Stade Brest 29

Hollanda – Eredivisie

14:15 | Heerenveen - Groningen

16:30 | Volendam - Utrecht

16:30 | Heracles Almelo - Twente

18:45 | Feyenoord - Sparta Rotterdam

Belçika – Pro Lig

15:30 | KAA Gent - Anderlecht

18:00 | FCV Dender EH - Royal Antwerp

20:30 | Royal Charleroi - Standard Liege

21:15 | St. Truidense - Oud-Heverlee Leuven

Portekiz – Liga Portugal

18:30 | Santa Clara - Famalicao

21:00 | CD Tondela - SC Braga

23:30 | Vitoria Guimaraes - FC Porto

Suudi Arabistan – Saudi Pro Lig

18:15 | Al Hazem - Al Qadsiah

20:30 | Al-Riyadh - Al-Taawoun

20:30 | Neom SC - Al-Hilal

Türkiye – 1. Lig

13:30 | BB Erzurumspor - Amedspor

16:00 | Boluspor - Sarıyerspor

19:00 | Ümraniyespor - Serik Belediyespor

BUGÜNKÜ MAÇLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında maçların yayın bilgileri geliyor. 18 Ocak Pazar günü oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının tamamı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOCAELİSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, 18 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede düdük çalacak isim hakem Adnan Deniz Kayatepe olacak.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Alanyaspor – Fenerbahçe maçı, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Bu kritik mücadele de beIN Sports 1 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.