18 OCAK PAZAR GÜNÜN MAÇLARI: Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?
18 Ocak Pazar günü spor gündemi adeta dopdolu. "Bugün hangi maçlar var?" sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde kritik karşılaşmalar sahne alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? Bugün hangi maçların olduğunu, bu maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyorsanız, tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
18 Ocak Pazar günü futbol ve basketbol tutkunları için son derece yoğun bir fikstürle geliyor. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa'nın önde gelen liglerinde kritik maçlar futbolseverleri bekliyor. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 başta olmak üzere birçok ülkede lig heyecanı yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? Detaylar...
18 OCAK PAZAR GÜNÜN MAÇLARI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Aynı zamanda NBA maçları ve Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmaları da gün boyunca spor gündemini canlı tutacak. "18 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var?" sorusu özellikle maç saatlerine ve yayın bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
18 Ocak Pazar günü oynanacak maçlar, hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde büyük önem taşıyor. Süper Lig'de zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar dikkat çekerken, Avrupa liglerinde şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışını etkileyebilecek mücadeleler sahne alacak.
Türkiye – Süper Lig
14:30 | Kasımpaşa - Antalyaspor
17:00 | Kocaelispor - Trabzonspor
17:00 | Gençlerbirliği - Samsunspor
20:00 | Alanyaspor - Fenerbahçe
İngiltere – Premier Lig
17:00 | Wolverhampton - Newcastle United
19:30 | Aston Villa - Everton
İspanya – La Liga
16:00 | Getafe - Valencia
18:15 | Atletico Madrid - Alaves
20:30 | Celta de Vigo - Rayo Vallecano
23:00 | Real Sociedad - Barcelona
Almanya – Bundesliga
17:30 | Stuttgart - Union Berlin
19:30 | Augsburg - Freiburg
İtalya – Serie A
14:30 | Parma - Genoa
17:00 | Bologna - Fiorentina
20:00 | Torino - AS Roma
Fransa – Ligue 1
17:00 | Strasbourg - Metz
19:15 | Stade Rennais - Le Havre
19:15 | Nantes - Paris FC
22:45 | Olympique Lyon - Stade Brest 29
Hollanda – Eredivisie
14:15 | Heerenveen - Groningen
16:30 | Volendam - Utrecht
16:30 | Heracles Almelo - Twente
18:45 | Feyenoord - Sparta Rotterdam
Belçika – Pro Lig
15:30 | KAA Gent - Anderlecht
18:00 | FCV Dender EH - Royal Antwerp
20:30 | Royal Charleroi - Standard Liege
21:15 | St. Truidense - Oud-Heverlee Leuven
Portekiz – Liga Portugal
18:30 | Santa Clara - Famalicao
21:00 | CD Tondela - SC Braga
23:30 | Vitoria Guimaraes - FC Porto
Suudi Arabistan – Saudi Pro Lig
18:15 | Al Hazem - Al Qadsiah
20:30 | Al-Riyadh - Al-Taawoun
20:30 | Neom SC - Al-Hilal
Türkiye – 1. Lig
13:30 | BB Erzurumspor - Amedspor
16:00 | Boluspor - Sarıyerspor
19:00 | Ümraniyespor - Serik Belediyespor
BUGÜNKÜ MAÇLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında maçların yayın bilgileri geliyor. 18 Ocak Pazar günü oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının tamamı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KOCAELİSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, 18 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede düdük çalacak isim hakem Adnan Deniz Kayatepe olacak.
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Alanyaspor – Fenerbahçe maçı, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Bu kritik mücadele de beIN Sports 1 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.