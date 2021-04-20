Hababam Sınıfı Semra Hoca kimdir? 'Semra Özdamar' kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hababam Sınıfı filmince Semre Hoca'yı kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Hababam Sınıfı Semro Hoca kimdir, kaç yaşında, nereli? Hababam Sınıfı Semra Hocam (Semra Özdamar) hangi filmlerde rol aldı, kaç yaşında, ödülleri ne, mesleği ne? Semra Özdamar'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.