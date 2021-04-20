Hababam Sınıfı Semra Hoca kimdir? 'Semra Özdamar' kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Hababam Sınıfı Semra Hoca kimdir? 'Semra Özdamar' kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hababam Sınıfı Semra Hoca kimdir? 'Semra Özdamar' kimdir, kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Hababam Sınıfı filmince Semre Hoca'yı kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Hababam Sınıfı Semro Hoca kimdir, kaç yaşında, nereli? Hababam Sınıfı Semra Hocam (Semra Özdamar) hangi filmlerde rol aldı, kaç yaşında, ödülleri ne, mesleği ne? Semra Özdamar'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

Hababam Sınıfı Semra Hoca kimdir araştırılıyor. Peki, Hababam Sınıfı Semra Hoca kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi ne, gerçek adı ne? Semra Özdamar kimdir? Semra Özdamar'ın rol aldığı yapımlara yazımızdan bakabilirsiniz.

HABABAM SINIFI SEMRA HOCA KİMDİR?

Semra Hoca karakterini "Semra Özdamar" canlandırmaktadır.

SEMRA ÖZDAMAR KİMDİR?

Semra Özdamar (d. 11 Ocak 1956; Bursa), Türk sinema sanatçısı, yazardır.

1973 yılında sinemaya başlayan sanatçı, 1978 yılından sonra sinemayı bırakarak, öykü yazarlığına başladı. Bir süre Almanya'da yaşadı. 1 Şubat 2004 yılında ölen belgesel yapımcısı, yönetmen ve akademisyen Süha Arın'ın eski eşidir.

FİLMOGRAFİSİ

1974 - Anadolu Ekspresi

1974 - Erkeksen Kaçma

1974 - Ferhat

1974 - Yalnız Adam

1974 - Tütün Zamanı

1974 - Arkadaş

1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1975 - Yarınlar Bizim 2

1975 - Kara Çarşaflı Gelin

1975 - Bir Gün Mutlaka

1977 - Güneşli Bataklık

1978 - At Gözlüğü

1984 - O'na Çirkin Kral Derlerdi

ÖDÜLLERİ

14. Antalya Film Şenliği – En İyi Kadın Oyuncu (1977)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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