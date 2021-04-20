Hababam Sınıfı Semra Hoca kimdir? 'Semra Özdamar' kimdir, kaç yaşında, nereli?
Hababam Sınıfı filmince Semre Hoca'yı kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Hababam Sınıfı Semro Hoca kimdir, kaç yaşında, nereli? Hababam Sınıfı Semra Hocam (Semra Özdamar) hangi filmlerde rol aldı, kaç yaşında, ödülleri ne, mesleği ne? Semra Özdamar'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.
Hababam Sınıfı Semra Hoca kimdir araştırılıyor. Peki, Hababam Sınıfı Semra Hoca kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi ne, gerçek adı ne? Semra Özdamar kimdir? Semra Özdamar'ın rol aldığı yapımlara yazımızdan bakabilirsiniz.
HABABAM SINIFI SEMRA HOCA KİMDİR?
Semra Hoca karakterini "Semra Özdamar" canlandırmaktadır.
SEMRA ÖZDAMAR KİMDİR?
Semra Özdamar (d. 11 Ocak 1956; Bursa), Türk sinema sanatçısı, yazardır.
1973 yılında sinemaya başlayan sanatçı, 1978 yılından sonra sinemayı bırakarak, öykü yazarlığına başladı. Bir süre Almanya'da yaşadı. 1 Şubat 2004 yılında ölen belgesel yapımcısı, yönetmen ve akademisyen Süha Arın'ın eski eşidir.
FİLMOGRAFİSİ
1974 - Anadolu Ekspresi
1974 - Erkeksen Kaçma
1974 - Ferhat
1974 - Yalnız Adam
1974 - Tütün Zamanı
1974 - Arkadaş
1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
1975 - Yarınlar Bizim 2
1975 - Kara Çarşaflı Gelin
1975 - Bir Gün Mutlaka
1977 - Güneşli Bataklık
1978 - At Gözlüğü
1984 - O'na Çirkin Kral Derlerdi
ÖDÜLLERİ
14. Antalya Film Şenliği – En İyi Kadın Oyuncu (1977)