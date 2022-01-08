GZT Giresunspor maçının ardından

Fatih Terim: Bizi buradan çıkartacak olan yine Galatasaray taraftarıdır

"Bu takım ne oynuyor deme hakları yok, ne kaçırıyor deme hakları var"

Hakan Keleş: İstediğim bir oyun olmadı ama önemli olan 3 puandı

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray'ın kendi sahasında GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş düzenlenen basın toplantısına konuştu.

HAKAN KELEŞ: İSTEDİĞİM BİR OYUN OLMADI AMA ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI

Hakan Keleş son olarak şunları söyledi. "Bu maça iyi hazırlandık. Bu tip büyük takımlarda kadro geniş ama kadronun uyumsuz olacağını düşünüyordum. O da yansıdı biraz. Bize de sürpriz oldu bazı isimler. Ama dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum."

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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