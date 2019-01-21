Gürün'de Trafik Kazası 2 Yaralı

Gürün'de Trafik Kazası 2 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gürün'de Trafik Kazası 2 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgile göre kaza Sivas-Malatya karayolunda meydana geldi. Kazada Malatya istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan İ.Y. (32) yönetiminde ki 44 EG 142 plakalı otomobil Gürün Konakpınar mevkisinde yoldaki buzlanmadan şarampole uçtu. Takla atan araçta bulunan İ.Y. (32) ve D.U(33) yaralandı. 112 ekipleri tarafından alınan yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan D.U(33) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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