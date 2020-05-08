Gürcistan'da tüm üretim tesisleri 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak
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Gürcistan'da tüm üretim tesisleri 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak

Gürcistan'da tüm üretim tesisleri 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak
08.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:50

Gürcistan'da korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan tüm üretim tesislerinin 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacağı duyurulurken, ayakkabı ve giyim dükkanları dışında tüm mağazaların faaliyete geçeceği belirtildi.

Gürcistan'da korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan tüm üretim tesislerinin 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacağı duyurulurken, ayakkabı ve giyim dükkanları dışında tüm mağazaların faaliyete geçeceği belirtildi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik alınan tedbirleri birçok ülke hafifletmeye başladı. Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia Kurumlar Arası Koordinasyon Konseyi Toplantısında yaptığı açıklamada alınan yeni kararları duyurdu. Başbakan Gakharia, "11 Mayıs'tan itibaren Gürcistan'daki tüm üretim tesisleri faaliyete devam edecek. 11 Mayıs itibari ile ülke genelinde ayakkabı ve giyim dükkanları dışında tüm mağazalar faaliyetlerine başlayabilir" dedi.

Alışveriş merkezleri kapalı kalacak

Başbakan Gakharia, "Şu ana kadar sadece yapı malzemelerinin üretimi ile ilgili bir soru vardı. Fakat önümüzdeki haftadan itibaren her türlü üretimi açacağız. Ayrıca, sokak girişi olan ve giysi ve ayakkabı satmayan her türlü perakende ve toptan satış mağazasını da açacağız. Ama bu alışveriş merkezleri için geçerli değil" diye konuştu.

Kentlere giriş-çıkış yasağı kaldırılıyor

Başkent Tiflis'in yanı sıra Rustavi, Gardabani ve Marneuli kentlerine giriş ve çıkış yasağına da değinen Başbakan Gakharia, "11 Mayıs'tan itibaren Tiflis'te her türlü hareket kısıtlamaları kaldırılacak ve 14 Mayıs'tan itibaren Rustavi ve Gardabani kentlerinde, 18 Mayıs tarihinde ise Marneuli kenti tamamen açık olacak" dedi.

Turizm sektörü 15 Haziran'da açılacak

Başbakan Gakharia iç turizme 15 Haziran'da izin verileceğini, yabancı turistlerin de ülkeye 1 Temmuz itibarıyla gelebileceklerini duyurdu. Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ise yaptığı açıklamada, "Geleneksel yerlere uçuşlara devam edilmesi kolay olacak. Avrupa Birliği ve Orta Doğu'dan daha fazla turist çekmek için de müzakereler sürüyor" ifadelerini kullandı. "Gürcistan kara ve hava sınırlarını 1 Temmuz'da açmayı planlıyor" diyen Bakan Turnava, "Bu tarih, yabancı turistlerin kabulünün başlamasına denk gelecek. Ayrıca komşu ülkelerle olan kara sınır kapılarında güvenlik koridorları kurulacak. Bu yönde çalışmalar sürüyor. Bu koridorlar sayesinde turistler Gürcistan'a seyahat edecek" dedi.

Öte yandan Gürcistan hükümeti tarafından korona virüs salgınına yönelik bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 623'e ulaştığı belirtildi. Hükümet, 4 bin 723 kişinin karantina altında olduğunu, 446 kişinin doktor gözetiminde tutulduğunu, 275 kişinin ise virüsü yenerek taburcu edildiğini aktardı. Ülke genelinde 9 kişinin ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. - TİFLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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