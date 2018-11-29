Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili: "Seçimlerden Memnun Değilim"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, ülkesinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden memnun olmadığını kaydederek, "İkinci turda demokratik seçimlerin kalitesindeki keskin düşüş karşısında kaygılarımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Gürcistan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından mevcut Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, basın toplantısı düzenledi. Margvelaşvili, "Dünkü seçim gözlemine ve gözlemci örgütlerin analizine dayalı olarak ikinci turda demokratik seçimlerin kalitesindeki keskin düşüş karşısında kaygılarımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Margvelaşvili, "Vatandaşlara, gözlemcilere ve medyaya şükranlarımı bildiriyorum ve aynı zamanda, dünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Hanımefendi Salome Zurabişvili'yi cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyorum" diye konuştu.

Birleşik Muhalefet Koalisyonu, seçimlerde çok sayıda ihlal olduğu hakkında rapor yayınlamış, seçimlerde 856 ihlal olduğu savunulmuştu. Merkez Seçim Kurulu ise ihlal iddialarını reddetmişti. - TİFLİS