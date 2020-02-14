Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 311.401 -0,09
BIST ANKARA 181.843 2,55
BIST ANTALYA 115.902 0,35
BIST BALIKESİR 127.411 0,99
BIST BURSA 219.
14.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|311.401
|-0,09
|BIST ANKARA
|181.843
|2,55
|BIST ANTALYA
|115.902
|0,35
|BIST BALIKESİR
|127.411
|0,99
|BIST BURSA
|219.863
|0,01
|BIST DENIZLI
|165.774
|0,82
|BIST ISTANBUL
|123.914
|0,38
|BIST IZMIR
|222.867
|-0,69
|BIST KAYSERI
|546.852
|0,29
|BIST KOCAELI
|244.944
|-0,31
|BIST KONYA
|101.250
|0,27
|BIST TEKIRDAĞ
|497.174
|0,01
Kaynak: AA