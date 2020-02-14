14.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 311.401 -0,09 BIST ANKARA 181.843 2,55 BIST ANTALYA 115.902 0,35 BIST BALIKESİR 127.411 0,99 BIST BURSA 219.863 0,01 BIST DENIZLI 165.774 0,82 BIST ISTANBUL 123.914 0,38 BIST IZMIR 222.867 -0,69 BIST KAYSERI 546.852 0,29 BIST KOCAELI 244.944 -0,31 BIST KONYA 101.250 0,27 BIST TEKIRDAĞ 497.174 0,01

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)