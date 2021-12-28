Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiSasa Polyester849.606.778Şişe Cam847.613.123Garanti BBVA834.475.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|849.606.778
|Şişe Cam
|847.613.123
|Garanti BBVA
|834.475.413
|Emlak Konut GMYO
|658.030.740
|Ereğli Demir Çelik
|593.404.403
|Türk Hava Yolları
|564.839.835
|Kardemir (D)
|489.216.286
|İş Bankası (C)
|429.089.534
|Yapı ve Kredi Bank.
|388.783.418
|Akbank
|338.203.047
|Koza Altın
|306.206.075
|ASELSAN
|269.906.562
|Bim Mağazalar
|266.087.043
|Tüpraş
|256.074.232
|Hektaş
|224.355.995
|Petkim
|224.064.863
|Gübre Fabrik.
|172.461.085
|Koç Holding
|156.642.731
|Türk Telekom
|131.370.643
|Doğan Holding
|122.219.709
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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