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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiSasa Polyester849.606.778Şişe Cam847.613.123Garanti BBVA834.475.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester849.606.778
Şişe Cam847.613.123
Garanti BBVA834.475.413
Emlak Konut GMYO658.030.740
Ereğli Demir Çelik593.404.403
Türk Hava Yolları564.839.835
Kardemir (D)489.216.286
İş Bankası (C)429.089.534
Yapı ve Kredi Bank.388.783.418
Akbank338.203.047
Koza Altın306.206.075
ASELSAN269.906.562
Bim Mağazalar266.087.043
Tüpraş256.074.232
Hektaş224.355.995
Petkim224.064.863
Gübre Fabrik.172.461.085
Koç Holding156.642.731
Türk Telekom131.370.643
Doğan Holding122.219.709
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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