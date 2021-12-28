Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 849.606.778 Şişe Cam 847.613.123 Garanti BBVA 834.475.413 Emlak Konut GMYO 658.030.740 Ereğli Demir Çelik 593.404.403 Türk Hava Yolları 564.839.835 Kardemir (D) 489.216.286 İş Bankası (C) 429.089.534 Yapı ve Kredi Bank. 388.783.418 Akbank 338.203.047 Koza Altın 306.206.075 ASELSAN 269.906.562 Bim Mağazalar 266.087.043 Tüpraş 256.074.232 Hektaş 224.355.995 Petkim 224.064.863 Gübre Fabrik. 172.461.085 Koç Holding 156.642.731 Türk Telekom 131.370.643 Doğan Holding 122.219.709 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi