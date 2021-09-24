Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA915.936.742Türk Hava Yolları535.073.330Yapı ve Kredi Bankası307.204.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|915.936.742
|Türk Hava Yolları
|535.073.330
|Yapı ve Kredi Bankası
|307.204.677
|Akbank
|298.976.263
|Tüpraş
|254.832.233
|Şişe Cam
|254.628.905
|Emlak Konut GMYO
|211.967.810
|Kardemir (D)
|176.775.126
|Pegasus
|156.819.557
|Ereğli Demir Çelik
|152.011.665
|TAV Havalimanları
|143.182.916
|İş Bankası (C)
|133.941.402
|Bim Mağazalar
|131.063.854
|Koç Holding
|128.153.717
|Arçelik
|124.989.418
|Karsan Otomotiv
|114.407.269
|Vakıflar Bankası
|101.039.418
|Halkbank
|81.270.165
|Sabancı Holding
|80.900.641
|Petkim
|79.209.862
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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