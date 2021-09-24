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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA915.936.742Türk Hava Yolları535.073.330Yapı ve Kredi Bankası307.204.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti BBVA915.936.742
Türk Hava Yolları535.073.330
Yapı ve Kredi Bankası307.204.677
Akbank298.976.263
Tüpraş254.832.233
Şişe Cam254.628.905
Emlak Konut GMYO211.967.810
Kardemir (D)176.775.126
Pegasus156.819.557
Ereğli Demir Çelik152.011.665
TAV Havalimanları143.182.916
İş Bankası (C)133.941.402
Bim Mağazalar131.063.854
Koç Holding128.153.717
Arçelik124.989.418
Karsan Otomotiv114.407.269
Vakıflar Bankası101.039.418
Halkbank81.270.165
Sabancı Holding80.900.641
Petkim79.209.862
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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