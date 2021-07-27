Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiSasa Polyester313.610.936Türk Hava Yolları281.371.917Garanti Bankası240.492.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 313.610.936 Türk Hava Yolları 281.371.917 Garanti Bankası 240.492.952 Ereğli Demir Çelik 187.908.075 Petkim 186.367.839 Kardemir (D) 176.416.348 RTA Laboratuvarları 161.695.863 Yapı ve Kredi Bank. 136.910.342 Koza Altın 123.849.179 Fenerbahçe Futbol 118.438.545 Arçelik 97.195.237 Tüpraş 97.124.189 Aselsan 90.123.716 Şişe Cam 88.030.953 TAV Havalimanları 81.665.638 Koç Holding 78.585.782 Sabancı Holding 77.188.038 Akbank 72.846.685 Galatasaray Sportif 65.507.739 Tofaş Oto. Fab. 60.605.714 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan