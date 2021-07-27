Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiSasa Polyester313.610.936Türk Hava Yolları281.371.917Garanti Bankası240.492.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester313.610.936
Türk Hava Yolları281.371.917
Garanti Bankası240.492.952
Ereğli Demir Çelik187.908.075
Petkim186.367.839
Kardemir (D)176.416.348
RTA Laboratuvarları161.695.863
Yapı ve Kredi Bank.136.910.342
Koza Altın123.849.179
Fenerbahçe Futbol118.438.545
Arçelik97.195.237
Tüpraş97.124.189
Aselsan90.123.716
Şişe Cam88.030.953
TAV Havalimanları81.665.638
Koç Holding78.585.782
Sabancı Holding77.188.038
Akbank72.846.685
Galatasaray Sportif65.507.739
Tofaş Oto. Fab.60.605.714
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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