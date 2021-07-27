Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiSasa Polyester313.610.936Türk Hava Yolları281.371.917Garanti Bankası240.492.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|313.610.936
|Türk Hava Yolları
|281.371.917
|Garanti Bankası
|240.492.952
|Ereğli Demir Çelik
|187.908.075
|Petkim
|186.367.839
|Kardemir (D)
|176.416.348
|RTA Laboratuvarları
|161.695.863
|Yapı ve Kredi Bank.
|136.910.342
|Koza Altın
|123.849.179
|Fenerbahçe Futbol
|118.438.545
|Arçelik
|97.195.237
|Tüpraş
|97.124.189
|Aselsan
|90.123.716
|Şişe Cam
|88.030.953
|TAV Havalimanları
|81.665.638
|Koç Holding
|78.585.782
|Sabancı Holding
|77.188.038
|Akbank
|72.846.685
|Galatasaray Sportif
|65.507.739
|Tofaş Oto. Fab.
|60.605.714
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Haber Yorumları
500