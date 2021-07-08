Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası328.518.026Türk Hava Yolları292.362.295Petkim248.376.307Kardemir (D)220.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası328.518.026
Türk Hava Yolları292.362.295
Petkim248.376.307
Kardemir (D)220.837.489
Koza Altın168.198.150
Akbank147.428.427
Fenerbahçe Futbol145.360.916
Yapı ve Kredi Bankası139.163.308
Ereğli Demir Çelik136.111.049
Arçelik128.909.577
Logo Yazılım122.645.997
Koç Holding98.131.438
Emlak Konut GMYO93.840.805
SASA Polyester93.042.884
Gübre Fabrikaları92.804.861
Tüpraş90.187.040
Odaş Elektrik87.265.269
Bera Holding85.996.358
Şişe Cam82.583.322
TAV Havalimanları69.328.876
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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