Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası328.518.026Türk Hava Yolları292.362.295Petkim248.376.307Kardemir (D)220.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|328.518.026
|Türk Hava Yolları
|292.362.295
|Petkim
|248.376.307
|Kardemir (D)
|220.837.489
|Koza Altın
|168.198.150
|Akbank
|147.428.427
|Fenerbahçe Futbol
|145.360.916
|Yapı ve Kredi Bankası
|139.163.308
|Ereğli Demir Çelik
|136.111.049
|Arçelik
|128.909.577
|Logo Yazılım
|122.645.997
|Koç Holding
|98.131.438
|Emlak Konut GMYO
|93.840.805
|SASA Polyester
|93.042.884
|Gübre Fabrikaları
|92.804.861
|Tüpraş
|90.187.040
|Odaş Elektrik
|87.265.269
|Bera Holding
|85.996.358
|Şişe Cam
|82.583.322
|TAV Havalimanları
|69.328.876
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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