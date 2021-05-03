Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları583.880.198Şişe Cam338.193.379Kardemir (D)325.212.046Petkim308.528.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları583.880.198
Şişe Cam338.193.379
Kardemir (D)325.212.046
Petkim308.528.089
Ereğli Demir Çelik303.703.250
Koza Altın302.186.419
Tüpraş238.966.413
Garanti Bankası236.983.193
SASA Polyester235.988.858
Akbank188.147.495
Pegasus177.091.054
TAV Havalimanları150.940.068
Yapı ve Kredi Bankası139.163.645
Doğan Holding135.372.383
Bim Mağazalar123.162.143
Ford Otosan121.389.375
Gübre Fabrikaları106.347.232
Bera Holding95.209.467
Turkcell94.102.153
Emlak Konut GMYO92.781.589
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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