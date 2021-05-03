Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları583.880.198Şişe Cam338.193.379Kardemir (D)325.212.046Petkim308.528.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 583.880.198 Şişe Cam 338.193.379 Kardemir (D) 325.212.046 Petkim 308.528.089 Ereğli Demir Çelik 303.703.250 Koza Altın 302.186.419 Tüpraş 238.966.413 Garanti Bankası 236.983.193 SASA Polyester 235.988.858 Akbank 188.147.495 Pegasus 177.091.054 TAV Havalimanları 150.940.068 Yapı ve Kredi Bankası 139.163.645 Doğan Holding 135.372.383 Bim Mağazalar 123.162.143 Ford Otosan 121.389.375 Gübre Fabrikaları 106.347.232 Bera Holding 95.209.467 Turkcell 94.102.153 Emlak Konut GMYO 92.781.589 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara