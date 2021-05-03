Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları583.880.198Şişe Cam338.193.379Kardemir (D)325.212.046Petkim308.528.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|583.880.198
|Şişe Cam
|338.193.379
|Kardemir (D)
|325.212.046
|Petkim
|308.528.089
|Ereğli Demir Çelik
|303.703.250
|Koza Altın
|302.186.419
|Tüpraş
|238.966.413
|Garanti Bankası
|236.983.193
|SASA Polyester
|235.988.858
|Akbank
|188.147.495
|Pegasus
|177.091.054
|TAV Havalimanları
|150.940.068
|Yapı ve Kredi Bankası
|139.163.645
|Doğan Holding
|135.372.383
|Bim Mağazalar
|123.162.143
|Ford Otosan
|121.389.375
|Gübre Fabrikaları
|106.347.232
|Bera Holding
|95.209.467
|Turkcell
|94.102.153
|Emlak Konut GMYO
|92.781.589
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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