Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
16.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:39
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.151.386.323Kardemir (D)708.118.923Yapı ve Kredi Bankası474.021.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.151.386.323
|Kardemir (D)
|708.118.923
|Yapı ve Kredi Bankası
|474.021.687
|Şişe Cam
|384.977.113
|Tüpraş
|370.100.435
|Akbank
|365.975.738
|Türk Hava Yolları
|332.436.839
|Petkim
|305.174.766
|Turkcell
|217.189.803
|Vakıflar Bankası
|205.332.621
|Pegasus
|199.590.485
|Odaş Elektrik
|183.330.075
|Halkbank
|170.103.920
|ASELSAN
|147.260.743
|Doğuş Otomotiv
|146.215.468
|Emlak Konut GMYO
|145.587.608
|İş Bankası (C)
|135.983.266
|Şekerbank
|129.507.929
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|128.882.246
|Koç Holding
|126.580.966
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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