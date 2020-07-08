Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 1.826.469.440

Şişe Cam 1.189.024.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.826.469.440 Şişe Cam 1.189.024.084 Garanti Bankası 853.345.074 Petkim 846.351.308 Trakya Cam 742.731.738 Tekfen Holding 586.157.785 Akbank 562.686.535 T. Halk Bankası 544.263.235 Ereğli Demir Çelik 499.787.271 Odaş Elektrik 371.656.568 Tüpraş 366.093.420 Zorlu Enerji 362.824.367 Türk Hava Yolları 362.332.795 Vakıflar Bankası 352.389.333 Kardemir (D) 348.423.052 Aselsan 347.249.651 Karsan Otomotiv 312.134.350 Soda Sanayii 311.623.801 MLP Sağlık 305.222.374 Türk Telekom 289.242.000 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA