Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.826.469.440
Şişe Cam 1.189.024.
08.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:42
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.826.469.440
|Şişe Cam
|1.189.024.084
|Garanti Bankası
|853.345.074
|Petkim
|846.351.308
|Trakya Cam
|742.731.738
|Tekfen Holding
|586.157.785
|Akbank
|562.686.535
|T. Halk Bankası
|544.263.235
|Ereğli Demir Çelik
|499.787.271
|Odaş Elektrik
|371.656.568
|Tüpraş
|366.093.420
|Zorlu Enerji
|362.824.367
|Türk Hava Yolları
|362.332.795
|Vakıflar Bankası
|352.389.333
|Kardemir (D)
|348.423.052
|Aselsan
|347.249.651
|Karsan Otomotiv
|312.134.350
|Soda Sanayii
|311.623.801
|MLP Sağlık
|305.222.374
|Türk Telekom
|289.242.000
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA