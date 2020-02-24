Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 801.356.012
İpek Doğal Enerji 458.685.
24.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|801.356.012
|İpek Doğal Enerji
|458.685.618
|Koza Madencilik
|354.050.861
|ASELSAN
|277.850.623
|Odaş Elektrik
|219.107.065
|Kardemir (D)
|204.041.491
|Petkim
|191.298.718
|Koza Altın
|173.727.084
|Tüpraş
|165.291.428
|Halkbank
|144.474.422
|Garanti Bankası
|136.005.870
|Yapı ve Kredi Bank.
|109.500.936
|Ereğli Demir Çelik
|100.172.652
|Pegasus
|95.436.365
|Turkcell
|94.532.215
|Türk Telekom
|87.528.901
|Güneş Sigorta
|79.458.334
|Sasa Polyester
|77.128.011
|Akbank
|76.079.233
|Gübre Fabrik.
|75.220.018
Kaynak: AA