Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 700.402.193 Türk Hava Yolları 341.663.435 Halkbank 244.197.548 Kardemir (D) 165.980.519 Petkim 140.525.063 Akbank 139.622.710 ASELSAN 105.103.262 Vakıflar Bankası 103.553.728 Sasa Polyester 81.475.370 İş Bankası (C) 79.722.100 Vestel 77.555.531 Yapı ve Kredi Bank. 75.593.658 Türk Telekom 69.025.054 Koza Madencilik 60.924.570 Ereğli Demir Çelik 59.638.342 İpek Doğal Enerji 51.896.876 Emlak Konut GMYO 50.372.034 Bim Mağazalar 47.199.044 Alarko Holding 41.381.877 Turkcell 41.347.706

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)