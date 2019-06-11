Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 700.402.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 700.402.193
Türk Hava Yolları 341.663.435
Halkbank 244.197.548
Kardemir (D) 165.980.519
Petkim 140.525.063
Akbank 139.622.710
ASELSAN 105.103.262
Vakıflar Bankası 103.553.728
Sasa Polyester 81.475.370
İş Bankası (C) 79.722.100
Vestel 77.555.531
Yapı ve Kredi Bank. 75.593.658
Türk Telekom 69.025.054
Koza Madencilik 60.924.570
Ereğli Demir Çelik 59.638.342
İpek Doğal Enerji 51.896.876
Emlak Konut GMYO 50.372.034
Bim Mağazalar 47.199.044
Alarko Holding 41.381.877
Turkcell 41.347.706

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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