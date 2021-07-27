Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2460,96BIST TEKSTİL, DERİ938-0,61BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.246
|0,96
|BIST TEKSTİL, DERİ
|938
|-0,61
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|933
|-0,71
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.120
|-0,25
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|565
|0,28
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.076
|-1,39
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.858
|-0,83
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.021
|-0,46
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.603
|-0,06
|BIST SINAİ
|2.443
|0,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.902
|0,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|938
|-0,61
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.453
|0,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.855
|-0,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.648
|0,09
|BIST METAL ANA
|5.144
|0,44
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.487
|-0,16
|BIST MADENCİLİK
|1.430
|0,78
|BIST HİZMETLER
|1.086
|-0,03
|BIST ELEKTRİK
|79
|0,72
|BIST ULAŞTIRMA
|1.644
|0,04
|BIST TURİZM
|302
|-1,98
|BIST TİCARET
|2.989
|-0,58
|BIST İLETİŞİM
|373
|-0,27
|BIST SPOR
|1.134
|2,11
|BIST İNŞAAT
|1.738
|1,60
|BIST MALİ
|1.278
|-0,22
|BIST BANKA
|1.170
|-0,41
|BIST SİGORTA
|5.207
|1,87
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|933
|-0,71
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.120
|-0,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|565
|0,28
|BIST TEKNOLOJİ
|1.786
|0,08
|BIST BİLİŞİM
|850
|0,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.076
|-1,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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