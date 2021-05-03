Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3701,61BIST SINAİ2.6230,69BIST GIDA, İÇECEK2.0340,56BIST TEKSTIL, DERİ1.0540,66BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.370
|1,61
|BIST SINAİ
|2.623
|0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.034
|0,56
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.054
|0,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.580
|2,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.078
|1,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.846
|2,67
|BIST METAL ANA
|5.279
|0,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.705
|-0,05
|BIST MADENCİLİK
|1.556
|1,10
|BIST HİZMETLER
|1.113
|1,04
|BIST ELEKTRİK
|82
|0,90
|BIST ULAŞTIRMA
|1.753
|3,85
|BIST TURİZM
|372
|2,26
|BIST TİCARET
|3.181
|0,73
|BIST İLETİŞİM
|365
|-0,50
|BIST SPOR
|991
|1,40
|BIST İNŞAAT
|1.540
|1,14
|BIST MALİ
|1.321
|0,76
|BIST BANKA
|1.103
|0,28
|BIST SİGORTA
|5.444
|-0,94
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.331
|-3,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.237
|1,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|575
|0,69
|BIST TEKNOLOJİ
|1.908
|1,05
|BIST BİLİŞİM
|942
|1,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.062
|0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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