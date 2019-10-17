Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.407 -0,16
BIST SINAİ 109.289 -0,40
BIST GIDA, İÇECEK 108.417 0,63
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

17.10.2019 14:21
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.407 -0,16
BIST SINAİ 109.289 -0,40
BIST GIDA, İÇECEK 108.417 0,63
BIST TEKSTIL, DERİ 31.892 -0,96
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.852 -0,31
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.772 -0,40
BIST TAŞ, TOPRAK 63.181 -0,59
BIST METAL ANA 174.577 -0,84
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.815 -0,15
BIST MADENCİLİK 86.287 -0,91
BIST HİZMETLER 72.778 0,23
BIST ELEKTRİK 3.223 -0,44
BIST ULAŞTIRMA 131.639 1,29
BIST TURİZM 6.879 -1,16
BIST TİCARET 215.918 0,78
BIST İLETİŞİM 29.477 -1,07
BIST SPOR 35.433 1,69
BIST İNŞAAT 84.942 -0,15
BIST MALİ 108.661 -0,35
BIST BANKA 130.132 -0,29
BIST SİGORTA 293.538 -0,52
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.218 -0,38
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.366 -0,45
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.187 -0,41
BIST TEKNOLOJİ 75.375 0,33
BIST BİLİŞİM 20.660 0,60
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.105 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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