Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.407 -0,16
BIST SINAİ 109.289 -0,40
BIST GIDA, İÇECEK 108.417 0,63
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
17.10.2019 14:21
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.407
|-0,16
|BIST SINAİ
|109.289
|-0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.417
|0,63
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.892
|-0,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.852
|-0,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.772
|-0,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.181
|-0,59
|BIST METAL ANA
|174.577
|-0,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|140.815
|-0,15
|BIST MADENCİLİK
|86.287
|-0,91
|BIST HİZMETLER
|72.778
|0,23
|BIST ELEKTRİK
|3.223
|-0,44
|BIST ULAŞTIRMA
|131.639
|1,29
|BIST TURİZM
|6.879
|-1,16
|BIST TİCARET
|215.918
|0,78
|BIST İLETİŞİM
|29.477
|-1,07
|BIST SPOR
|35.433
|1,69
|BIST İNŞAAT
|84.942
|-0,15
|BIST MALİ
|108.661
|-0,35
|BIST BANKA
|130.132
|-0,29
|BIST SİGORTA
|293.538
|-0,52
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.218
|-0,38
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.366
|-0,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.187
|-0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|75.375
|0,33
|BIST BİLİŞİM
|20.660
|0,60
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.105
|-0,17
Kaynak: AA