17.10.2019 14:21

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.407 -0,16 BIST SINAİ 109.289 -0,40 BIST GIDA, İÇECEK 108.417 0,63 BIST TEKSTIL, DERİ 31.892 -0,96 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.852 -0,31 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.772 -0,40 BIST TAŞ, TOPRAK 63.181 -0,59 BIST METAL ANA 174.577 -0,84 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.815 -0,15 BIST MADENCİLİK 86.287 -0,91 BIST HİZMETLER 72.778 0,23 BIST ELEKTRİK 3.223 -0,44 BIST ULAŞTIRMA 131.639 1,29 BIST TURİZM 6.879 -1,16 BIST TİCARET 215.918 0,78 BIST İLETİŞİM 29.477 -1,07 BIST SPOR 35.433 1,69 BIST İNŞAAT 84.942 -0,15 BIST MALİ 108.661 -0,35 BIST BANKA 130.132 -0,29 BIST SİGORTA 293.538 -0,52 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.218 -0,38 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.366 -0,45 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.187 -0,41 BIST TEKNOLOJİ 75.375 0,33 BIST BİLİŞİM 20.660 0,60 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.105 -0,17

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)