Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 6 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 6 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv23,7622,306,55
Tat Gıda8,158,061,12
Halkbank5,095,050,79
Bim Mağazalar62,7062,400,48
Türk Traktör170,00169,200,47
Ford Otosan167,20166,500,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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