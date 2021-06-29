Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 6 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|23,76
|22,30
|6,55
|Tat Gıda
|8,15
|8,06
|1,12
|Halkbank
|5,09
|5,05
|0,79
|Bim Mağazalar
|62,70
|62,40
|0,48
|Türk Traktör
|170,00
|169,20
|0,47
|Ford Otosan
|167,20
|166,50
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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