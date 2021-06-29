Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 6 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 23,76 22,30 6,55 Tat Gıda 8,15 8,06 1,12 Halkbank 5,09 5,05 0,79 Bim Mağazalar 62,70 62,40 0,48 Türk Traktör 170,00 169,20 0,47 Ford Otosan 167,20 166,50 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi