Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

06.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:36
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akiş GMYO 3,49 3,60 -3,06 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akiş GMYO 3,49 3,60 -3,06
Bizim Mağazaları 16,38 16,72 -2,03
Alarko GMYO 17,76 18,01 -1,39
Borusan Mannesmann 16,44 16,67 -1,38
İskenderun Demir Çelik 7,59 7,69 -1,30
ARD Bilişim Teknolojileri 33,52 33,94 -1,24
Net Holding 2,42 2,45 -1,22
Petkim 4,30 4,35 -1,15
Özak GMYO 4,30 4,35 -1,15
Good-Year 5,60 5,66 -1,06
Coca Cola İçecek 47,26 47,70 -0,92
T.S.K.B. 1,11 1,12 -0,89
Şişe Cam 6,96 7,02 -0,85
Çelebi 77,60 78,25 -0,83
İpek Doğal Enerji 12,13 12,22 -0,74
Koza Altın 81,05 81,65 -0,73
Bim Mağazalar 69,80 70,30 -0,71
Albaraka Türk 1,52 1,53 -0,65
Doğuş Otomotiv 16,09 16,19 -0,62
Sabancı Holding 8,36 8,41 -0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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