Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 6,37 6,41 -0,62
Selçuk...
07.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|6,37
|6,41
|-0,62
|Selçuk Ecza Deposu
|7,23
|7,27
|-0,55
|Şok Marketler
|9,40
|9,45
|-0,53
Kaynak: AA