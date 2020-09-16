Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 638 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 770 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
16.09.2020 09:29 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:35

Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 638 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 770 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 711 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 384 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 913 bin 638 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 770 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,97 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,54 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,62 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 354 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 222 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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