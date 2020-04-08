Günlük araç kiralama hacmi yüzde 50'den fazla azaldı
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici: "Uçuş ve hava yolu yolcu sayılarına doğrudan bağımlı olan kısa dönem/günlük araç kiralama iş hacminde birkaç haftalık bu sürede yüzde 50'den fazla daralma meydana geldi" dedi.
08.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:39
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici: "Uçuş ve hava yolu yolcu sayılarına doğrudan bağımlı olan kısa dönem/günlük araç kiralama iş hacminde birkaç haftalık bu sürede yüzde 50'den fazla daralma meydana geldi" dedi.
Kaynak: Dunya.com