Günlük araç kiralama hacmi yüzde 50'den fazla azaldı TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici: "Uçuş ve hava yolu yolcu sayılarına doğrudan bağımlı olan kısa dönem/günlük araç kiralama iş hacminde birkaç haftalık bu sürede yüzde 50'den fazla daralma meydana geldi" dedi.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici: "Uçuş ve hava yolu yolcu sayılarına doğrudan bağımlı olan kısa dönem/günlük araç kiralama iş hacminde birkaç haftalık bu sürede yüzde 50'den fazla daralma meydana geldi" dedi. Kaynak: Dunya.com