Güneydoğu Borsa ve Odalar Çalıştayı Mardin'de Düzenlendi

Güneydoğu Oda ve Borsalar Akreditasyon sistemi kıyaslama çalıştayı Mardin'de gerçekleştirildi. 5-6 Kasım tarihlerinde Mardin'de gerçekleştirilen çalıştayda Oda ve Borsaların üyelerine en iyi hizmeti verebilmesi için akreditasyon sunumları yapıldı.

Mardin'de bir otelde başlayan ve 2 gün sürecek olan çalıştay Kızıltepe Ticaret Borsası, Nusaybin, oda ve borsalar birliği tarafından organize edildi. TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreteri Özge Karatepe'nin sunumu ile başlayan 5-6 kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılara, konuşma, sosyal medya yönetimi, oda ve borsaların performans kriterlerini için gruplarının Oluşturulması, kıyaslama çalışması ve amaçları sunumları gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin; "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kızıltepe Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret Borsası ve ticaret odaları olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm oda ve borsa yöneticileri ile Mardin'de bir araya gelerek çalıştayımızı gerçekleştirdik. Akreditasyon kıyaslama programını Mardin'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yapıyoruz. Kıyaslamada amaç 5 yıldızlı hizmeti odaların verip vermediği denetleniyor. Kızıltepe Ticaret Borsası 5 yıldız, yani A sınıfı hizmet vermekte. Türkiye genelinde 269 borsa ve odamız akredite olmuş bunun 46 tanesi 5 yıldızdır. Amacımız tüm oda ve borsaların A sınıfı hizmet verebilmesidir" diye konuştu. - MARDİN