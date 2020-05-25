Güney Kore'de ulaşım araçlarında maske takılması zorunlu hale getirildi Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Yoon Tae Ho, 27 Mayıs'tan itibaren tüm kent içi toplu taşıma araçları ve taksiler ile iç ve dış hat uçuşlarında yolcuların maske takmasının zorunlu olacağını bildirdi.

Ho, metro kondüktörleri ile otobüs ve taksi şoförlerinin maske takmayan yolcuları araçlarına alamayacağını, bu kişilerin yasağı uygulamakla yükümlü olacaklarını kaydetti.

Haziran başından itibaren bar, kareoke bar, gece kulübü, konser mekanı ve spor salonu gibi riskli işletmelerin sahiplerine QR kodlu mobil yazılımlar verilerek müşterilerini kaydetmelerinin isteneceğini bildiren Ho, böylece o mekanda herhangi bir yayılma olması halinde kolay takip yapılmasının sağlanacağı bilgisini paylaştı.

Ülkede 10 bin 226 kişi iyileşti

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'e coğrafi yakınlığı nedeniyle virüsün ilk yayıldığı ülkeler arasında olan Güney Kore, tekil vakaların temaslarının izinin titizlikle sürülerek önlemler alınması sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştı.

Ancak karantina tedbirlerinin kaldırılması ve eğlence mekanlarının yeniden açılmasıyla Seul'deki gece kulüplerini ziyaret eden kişiler arasında Kovid-19 vakaları görülmüş, virüsün yayılma tehlikesi yeniden gündeme gelmişti.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) verilerine göre, ülkede bugüne dek 11 bin 206 vaka görülürken, 267 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 226 kişi de iyileşti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu aşarken, 350 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA