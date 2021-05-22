Güney Afrika Büyükelçiliğine Ayşegül Kandaş atandı
Güney Afrika nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşegül Kandaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Güney Afrika nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşegül Kandaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Güney Afrika Büyükelçiliğine, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Kandaş atandı.
Güney Afrika Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen merkeze alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay