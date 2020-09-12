GÜNDEM ÖZETİNE Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılacak, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul edecek, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na iştirak edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılacak, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul edecek, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na iştirak edecek. (İstanbul/14.30/17.00/19.30) Kaynak: AA