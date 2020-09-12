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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılacak, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul edecek, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na iştirak edecek.

GÜNDEM ÖZETİNE
12.09.2020 07:05 | Son Güncelleme: 12.09.2020 07:14

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılacak, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul edecek, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/17.00/19.30)

Kaynak: AA

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