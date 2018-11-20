Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Çankaya Köşkü'nde Sosyal Politikalar Kurulu ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Çankaya Köşkü'nde Sosyal Politikalar Kurulu ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/14.00/15.30)

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