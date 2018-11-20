Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Çankaya Köşkü'nde Sosyal Politikalar Kurulu ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/14.00/15.30)