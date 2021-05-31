GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (EİTPA) "Bölgesel Entegrasyon için Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" temalı 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (EİTPA) "Bölgesel Entegrasyon için Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" temalı 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'na katılacak.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilecek olan Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ile bir araya gelecek.

(İslamabad)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımını gerçekleştirecek.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

Genel Kurulda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

Kit Komisyonunda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- TÜİK, 2020 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle ayrı ayrı toplanacak.

(Brüksel)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz 320 KM Açık Deniz Yüzme Maratonu ekibini makamında ağırlayacak.

Bakan Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Ordu heyetiyle bir araya gelerek gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzalayacak.

(Ankara/12.00/14.00)

2- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi mücadelesinde Almanya ile karşılaşacak.

(Rimini/11.00)

4- Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme mücadelesinde yarışmalar başlayacak.

(Antalya)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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