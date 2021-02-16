GÜNDEM / 16 Şubat 2021

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne ve "Yunus: Aşka Yolculuk" konserine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne ve "Yunus: Aşka Yolculuk" konserine katılacak.

-Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iştirak edecek.

(Trabzon/14.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ve Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi yapılacak tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, partilerinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Trabzon/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda down sendromlu ve otistik bireylerin sorunları, nadir görülen hastalıklar ile tıbbi aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasına ilişkin araştırma komisyonu raporları görüşülecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

KİT Komisyonunda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Haftası etkinliğine video konferansla katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'da iki gün sürecek Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı, heyetlerin görüşmeleriyle başlayacak.

(Soçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Irak'ın Erbil kentindeki havalimanı ve ABD ordusu unsurlarına yönelik füze saldırısının yansımaları izleniyor.

(Erbil/Bağdat/Washington)

GÜNCEL

1- Terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ve er Adil Kabaklı, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacak.

(Gaziantep/15.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'nde ve Pamukkale Üniversitesi Genç Ofis'in açılışında yer alacak, Gençlik Merkezi'ni, Pamukkale Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, yeni stadyum inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Denizli/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Barcelona ile Paris Saint Germain ve Leipzig ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

(Barselona/Budapeşte/23.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu erteleme maçında İzmit Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Nadezhda takımıyla karşılaşacak.

(Orenburg/17.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftası, Altekma-Arhavi Voleybol maçıyla başlayacak.

(İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

5- Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda Hırvatistan'ın Nexe takımıyla karşılaşacak.

(Nasice/20.45)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasından ertelenen İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor maçı yapılacak.

(İzmir/17.00)

ÖZEL HABER

1- Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret demir yolu taşımacılığıyla artacak

Rusya Demiryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov:

"Bakü-Tiflis-Kars üzerinden seferini tamamlayan ilk ihracat blok treni, ülkelerimiz arasındaki ticaretin büyümesine katkı sağlayacak"

"Rusya ile Türkiye arasında dış ticaret mallarının nakliyesinde demir yolu taşımacılığının payını artırmak için çalışıyoruz"

"Türk tüketim mallarının nakliyesinin yanı sıra Türk meyve ve sebze ürünlerinin Rusya'ya düzenli teslimatının sağlanmasında demir yolu taşımacılığının artacağını öngörüyoruz"

"Türkiye bağlantılı olarak Rus demir yollarında transit trafiğin gelişimi son derece umut verici"

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

2- Mutlu yuva kurmak isteyen 1 milyondan fazla genç evlilik öncesi eğitimlere katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanması amacıyla ücretsiz verilen Evlilik Öncesi Eğitim Programından sadece salgın döneminde yararlananların sayısı ise 11 bin oldu

Çiftlerin evlilik öncesi süreçte birbirlerini daha iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmesi, etkili iletişim kurma yolları ve olası sorunlarla nasıl baş edecekleri hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı program, gençlere evliliğe "iyi bir başlangıç yapabilme" fırsatının verilmesi açısından önem taşıyor.

(Burcu Çalık/Ankara)

3- YATIRIMCILAR İÇİN ALTIN FIRSATLAR - Türk çelik sektörü pazar çeşitliliği ve artan tüketim talebiyle yatırımcılarına avantaj sağlıyor

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan:

"Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu en büyük imkan talepteki hızlı artış oranı ve talebin büyüklüğü"

"Türkiye'de kişi başı çelik tüketimi 400 kilogram seviyelerine çıktı. Bizim tüketim seviyelerimiz AB'den ve ABD'den daha yüksek. Kişi başına çelik tüketiminin önümüzdeki yıllarda 500 kilogram seviyesine yükseleceğini ve üretimin 40 milyon ton seviyesini aşacağını öngörüyoruz. Böyle bir ülkede çelik üretiyor olmak yabancı üreticiler için de avantaj"

"Türkiye, dinamik ekonomisi, yüksek tüketim kapasitesi ve pazarlara yakınlığı itibariyle yatırımcılar için çok cazip bir ülke konumunda"

"Biz, dünyanın her ülkesindeki ihtiyaca cevap verecek şekilde ürünlerle ihracat yapabiliyoruz"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı