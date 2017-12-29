Güncellenen Bylock Listesi Kapsamında Tahliyeler

Güncellenen Bylock Listesi Kapsamında Tahliyeler

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin şifreli haberleşme programı ByLock'a ilişkin son tespitlerin ardından Uşak'ta 9 kişi tahliye edildi.

Güncellenen Bylock Listesi Kapsamında Tahliyeler

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin şifreli haberleşme programı ByLock'a ilişkin son tespitlerin ardından Uşak'ta 9 kişi tahliye edildi.

FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından Uşak'ta yürütülen soruşturmalarda tutuklu bulunan 9 kişi cezaevinden tahliye edildi.

Uşak'taki listede 14 kişinin yer aldığı, 5 kişinin ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

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