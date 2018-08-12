Güncelleme - Manisa'da Orman Yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak ve 15 arazöz ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.