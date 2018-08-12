Güncelleme - Manisa'da Orman Yangını
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak ve 15 arazöz ile müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.