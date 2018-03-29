Güncelleme - Araç Lastiklerini Kesen Zanlı Güvenlik Kamerasında

Samsun'da park halindeki 20 aracın lastiklerini kestiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının yanına gittiklerinde lastiklerin kesildiğini fark edince, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 20 aracın lastiğinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti.

Mahalle sakinlerinden Murat Arslanoğlu, zanlıların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Mahallede bakkal işleten Bayram Çelik de sabah saatlerinde durumun fark edildiğini belirterek araç sahiplerinin yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Bazı mahalle sakinleri lastik değişimi için araçlarını çekici yardımıyla götürürken, bazıları da olay yerinde lastiklerini değiştirdi.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca, araçlardan birinin lastiğinin kesildiği anın kaydedildiği belirlendi. Kayıtlarda, zanlının yürüyerek yanına geldiği beyaz bir aracın iki lastiğini kestiği görülüyor.

Başka zanlıların olup olmadığını belirlemek için çevredeki diğer güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, zanlının yalnız olduğunu belirlendi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, kamera kayıtlarındaki görüntülerden kimliğini belirledikleri Hakan Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.