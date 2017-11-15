Güncelleme 2 - Yunanistan'da Sel Felaketi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki sel nedeniyle 15 kişi hayatının kaybetti, Başbakan Aleksis Çipras ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığı Ulusal Operasyon Merkezinden (EKEPY) alınan bilgiye göre, başkentin batısındaki Elefsina Körfezi bölgesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve taşkınlarda beşi kadın en az 15 kişi yaşamını yitirdi.



Başbakan Çipras, ilgili bakan ve bürokratlarla düzenlediği acil durum toplantısının ardından televizyondan yaptığı konuşmada, selde hayatını kaybedenlerin anısına ulusal yas ilan edildiğini belirtti.



Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Çipras, "Yunanistan bu büyük felaketi yaşayarak çok zor bir zamandan geçiyor. Bu büyük trajedi için ulusal yas ilan etmek yapabileceğimiz en küçük şey." dedi.



Çipras, arama kurtarma ve yardım çalışmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek yoğun yağışın beklendiği tüm bölgelerde gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.



Felaketin sebeplerine ilişkin gerekli soruşturmaların bir an önce başlayacağını dile getiren Çipras, bu gece evlerinde kalamayanlar için kamu binaları, askeri tatil tesisleri ve otellerin kapılarının açık olacağını söyledi.



Ulusal yas nedeniyle Yunan meclisinin yarınki oturumunun da iptal edildiği duyuruldu.



Arama çalışmaları sürüyor



Başkente yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçelerini etkileyen selin ardından biri ağır olmak üzere yaralanan 17 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı.



Bu arada yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün su baskınına uğrayan bodrum katlarında veya selde sürüklendiği için kilometrelerce uzakta bulundu. Yunan Sahil Güvenliği ekipleri, ölenlerden ikisinin cesedine Elefsina sahilinde ulaştı.



Yunan itfaiyesinde göre, halen kayıp olan kişileri arama çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Yüzlerce kişinin ev ve araçlarında mahsur kalmasına sebep olan taşkınlar, büyük hasara neden oldu. Çok sayıda araç sele kapılarak metrelerce sürüklendi, bölgedeki birçok yol trafiğe kapandı.



Selin yaşandığı Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçelerinde olağanüstü hal ilan edildi.



Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas ve İçişleri Bakanı Panos Skourletis incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.



Atina'da savcılık, felakete ilişkin soruşturma talimatı verdi. Hasar tespit çalışmalarının yarın başlayacağı kaydedildi.



Yüzlerce kişi dışarıda kalacak



Bölgede sağanağın bu gece ve yarın da devam etmesi beklenirken, yüzlerce kişinin su baskınları ve hasar nedeniyle evlerinde kalamayacağı ifade ediliyor.



Olumsuz hava şartları nedeniyle zorlaşan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, kayıp kişiler nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.