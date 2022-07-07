Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kurbanlık hayvan satıcıları arife günü satışların artacağını umut ediyor.

Küçükbaş kurbanlık hayvan satıcısı Niyazi Çetin, AA muhabirine, hayvanlarının yarısını sattığını, kalan yarısını da arife günü satmayı umut ettiğini dile getirdi.

"Bende 2 binden başlayarak 3 bin liraya kadar kurbanlık var." diyen Çetin, "İdeal kurbanlık bunlar. Ekmek parası için uğraşıyoruz. 30 küçükbaş kurbanlık hayvanım vardı, 15'ini sattım, 15 tane kaldı. Kalan kurbanlıkları satmak için bir arife günümüz kaldı. Arife gününden umutluyuz. Nasip kısmet, olmazsa devam edeceğiz, atacak halimiz yok." ifadelerini kullandı.

Besici İsmail Acar da kurbanlıklara ilginin geçen yıllara göre biraz zayıf olduğunu belirterek, "Şu anda geçen seneye oranla kurbanlık satışlarında yarı yarıya düşüş var." dedi.

Alaplı Belediyesi, maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödedi

Belediyeden yapılan açıklamada, kadrolu işçi ve belediye şirketi işçilerine maaş ve ikramiyelerinin ödendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nuri Tekin, personelin her türlü hak ve alacaklarını "alın teri kurumadan" ödeme konusunda hassas olduklarını kaydetti.

Kaliteli hizmet vermek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Tekin, "Alaplı güzelleşiyor ve büyüyorsa, bu çalışanlarımızın özverisiyle emek sarf ederek oluyor. İşçilerimiz emeklerinin karşılığını almayı sonuna kadar hak ediyorlar. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çalışanların maaşları konusunda hep hassas olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.