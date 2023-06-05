Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 15.40 sularında Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 67 AAH 527 plakalı araç sürücüsü M.K. aracından inmek için kapıyı açtı. Bu sırada çarşı istikametine seyir halinde olan 67 ACV 999 plakalı motosikletin sürücüsü E.E. otomobilin kapısına çarpmamak için manevra yaptığı esnada kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekibi istendi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK