Zonguldak'ta Engellilere Yönelik Kurs ve Projeler Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Zonguldak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü faaliyetleri kapsamında İş-Kur İl Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Hizmet Merkezi personeli tarafından engelli derneklerine kurs ve projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Zonguldak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü faaliyetleri çerçevesinde İş-Kur İl Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Hizmet Merkezi personeli tarafından il genelinde faaliyet gösteren engelli derneklerine engellilere yönelik kurs ve projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

İş-Kur İl Müdürlüğü İşgücü Yetiştirme Servisi personeli Ümmü Sena Bolat ve Engelli İş Koçu Hande Akbaş tarafından yapılan sunumda Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon çalışmaları ile verilen desteklerin amacı, komisyonca destek verilen proje türleri, engellilere yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri kapsamı, başvuru şartları, destek verilen giderler, başvuru için gerekli belgeler, kursiyerlerde aranan şartlar ve başvurularda dikkat edilecek hususlar konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, Zonguldak Umut Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurten Kınay, Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arife Dereli, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, Çaydeğirmeni Engelliler Derneği Başkanı Sibel Toplu ve Türkiye Beyazay Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Bünyamin Altundal katılım sağladı.

Yine Kdz. Ereğli İş-Kur Hizmet Merkezi Engelli İş Koçu Sibel Türköz tarafından Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği, Kdz. Ereğli Özel Eğitim ve Rehberliğe Muhtaç Çocukları Koruma Derneği, Kdz. Ereğli Bakıma Muhtaç Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Anadolu Aileleri Birleştirme Derneği Alaplı Şubesi ve Özel Çocukları ve Velileri Koruma Derneği ziyaret edilerek engelli kamu ve özel sektör engelli iş ilanları takip, başvuru ve mülakat süreci, engelli kursları ve kendi işini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği konularında bilgilendirme yapıldı. - ZONGULDAK