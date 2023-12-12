Zonguldak'ta batan geminin mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ta batan 'Kafkametler' gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 24'üncü gününde sürüyor. Su altında dalgıçlar arama çalışması yaparken, Nene Hatun Gemisi ile de geminin yaşam mahaline ulaşmak için çalışılıyor.

ZONGULDAK'ta batan 'Kafkametler' gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 24'üncü gününde sürüyor. Su altında dalgıçlar arama çalışması yaparken, Nene Hatun Gemisi ile de geminin yaşam mahaline ulaşmak için çalışılıyor.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalara, 'TCG Akın' isimli gemi de katıldı. 'TCG Akın', geçen hafta limandan ayrılırken, aramalar için 'Nene Hatun' gemisi görevlendirildi. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, 24'üncü gününde de sürüyor.

ÇADIR KURDULAR

Bu arada Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan geminin yerinde söküm işlemleri de devam ediyor. Havadan, karadan ve denizden süren çalışmalarda Nene Hatun Gemisi, geminin ulaşılamayan, balçık ve kumla kaplı yaşam mahalline ulaşmak için de çalışıyor. Dalgıçlar da su altındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, dün akşam saatlerinde çalışmaların yapıldığı alanı gören Bozhane Limanı'ndaki batan gemide yağcı olarak görev yapan Ömer Hetip'in ailesi de çadır kurarak, arama çalışmalarından gelecek haberi bekliyor. (DHA)