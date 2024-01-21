Zonguldak-Ankara kara yolunda heyelan: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yola büyük kaya parçaları düştü. Bir otomobilde hasar oluştu ve polis-jandarma ekipleri güvenlik önlemi olarak yolun tek şeridini ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyrukları oluştu ve ekipler kontrollü geçişe izin veriyor. Karayolları ekipleri yolu açma çalışmalarına başlayacak.
Zonguldak- Ankara kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde yaşanan toprak kayması nedeniyle yola büyük kaya parçaları düştü.
Güzergahta seyir halindeki bir otomobilde, düşen kaya parçaları nedeniyle hasar oluştu.
Polis ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldığı kara yolunun tek şeridini ulaşıma kapattı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, ekipler kontrollü geçişe izin veriyor.
Karayolları ekiplerinin, yolu açma çalışmaları başlatacağı öğrenildi.