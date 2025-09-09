Ziya Altunyaldız: Türkiye Yüzyılı Ekonomik Kalkınma Programıyla Güçleniyor

Ak Parti Konya Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Ziya Altunyaldız, 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altunyaldız, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2026-2028 Orta Vadeli Programının, makroekonomik istikrarı güçlendiren, küresel dalgalanmalara karşı dayanıklılığı artıran ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bütünleşen bir yol haritası olduğunu belirtti.

2002 yılında 239 milyar dolar büyüklüğe ve 3 bin 616 dolar kişi başına gelire sahip bir ekonomiden bahsedildiğini ifade eden Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Bugün ise 1,5 trilyon doların üzerinde milli gelir ve 17 bin doların üzerinde kişi başına gelir seviyesine ulaştık. Bu yalnızca ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin azminin ve AK Parti'nin vizyoner liderliğinin tarihi bir göstergesidir. Büyümemizi sürdürürken enflasyonda da kalıcı bir düşüş sürecine girmiş olmamız, küresel ölçekte örnek gösterilen bir tablo ortaya koyuyor."

Altunyaldız, makroekonomik göstergelerin neredeyse tamamında tarihi iyileşmeleri ortaya koyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir ekonominin kırılganlığını belirleyen göstergelerden biri de cari açığın gelire oranıdır. Biz ortaya koyduğumuz kararlı ekonomi politikamız ile cari açığımızı milli gelire oranla yüzde 1,3 seviyelerine kadar düşürdük. Brüt rezervlerimizi 178 milyar doların üzerine çıkardık. Risk primimizi 700 puanlardan 270 puanın altına indirdik. Tüm bu gelişmeler, Türk lirasına güvenin arttığını ve ekonomimizin dış şoklara daha dirençli hale geldiğini gösteriyor. Bu, siyasi istikrarın ve reform iradesinin birleştiği güçlü bir tablo. Ekonomi programımızın çok önemli bir kısmını dezenflasyon süreci oluşturuyor. 2023'te yüzde 65 seviyesinde gerçekleşen enflasyonu, 2024'te yüzde 44'e, 2025'te yüzde 28,5'e indiriyoruz. 2028 itibarıyla tek haneli enflasyonu yakalayacağız. Bu, halkımızın alım gücünü koruyacak, gelir dağılımını iyileştirecek ve yatırım ortamını daha cazip hale getirecek. Aynı zamanda büyüme hedeflerimizi de sürdürülebilirlik vizyonuyla güçlendiriyoruz."

Enerjiden lojistiğe, teknolojiden sosyal politikalara kadar attıkları her adımın, Türkiye'yi küresel rekabette daha yukarıya taşıdığını belirten Altunyaldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kısacası, Türkiye Yüzyılı artık bir slogan değil; milletimizin ortak geleceği, refahı ve istikrarı için bir kalkınma hamlesi. Son olarak üretimin ve ihracatın üssü Konya'mız sahip olduğu birikim ve dayanışma ile Türkiye Yüzyılı'nda da ülkemizin güçlü büyümesine katkı sunmaya devam edecek. Gönüller Şehri Konya, tarımdan sanayiye, eğitimden kültüre kadar Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun lokomotif şehirlerinden biridir. Bugün ortaya koyduğumuz başarıların en önemli destekçilerinden biri de Konyalı hemşerilerimizdir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken Konya'nın gücünü, üretimini ve insan kaynağını da en üst düzeyde değerlendireceğiz. Biz yaptık, başarıyoruz, daha fazlasını da milletimizle omuz omuza başaracağız."