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Ziraat Bankası'nda Altın Alımında Usulsüzlük İddiaları

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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda yapılan altın alımında usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Bankanın internet üzerinden yapılan altın alımında büyük bir zarar oluştuğunu belirten Akay, kimlerin bu işlemleri önceden haber alarak yaptığını sordu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "11 Mart Pazartesi altının serbest piyasadaki gram fiyatı 2.250 lirayken Ziraat Bankası İnternet Şubesi ile Ziraat Mobil uygulaması üzerinden saat 17.45 ile 22.30 arasında gram fiyatı 2.460 liradan akıl almaz bir şekilde altın alışı yapmıştır. Ziraat Bankası'nın internet üzerinden yaptığı altın alımında gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluşmuştur. Kimler önceden haber alarak bu usulsüz işlemleri yapmıştır. İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir" dedi.

CHP Karabük Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akay, "11 Mart Pazartesi altının serbest piyasadaki gram fiyatı 2.250 lirayken Ziraat Bankası İnternet Şubesi ile Ziraat Mobil uygulaması üzerinden saat 17.45 ile 22.30 arasında gram fiyatı 2.460 liradan akıl almaz bir şekilde altın alışı yapmıştır. Ziraat Bankası'nın internet üzerinden yaptığı altın alımında gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluşmuştur" dedi.

"Bu zarar kamu zararıdır" diyen Akay, şunları sordu:

"Yapılan bu işlem kimler tarafından tasarlanmıştır? Kimler önceden haber alarak bu usulsüz işlemleri yapmıştır? İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir? Sayısı nedir? Bu tüzel müşterilerin işlemlerinin miktarı ne kadardır? Bankanın piyasa koşullarının üstünde yüksek tutardan altın alımından doğan zararı ne kadardır? Oluşan zararın tazminine ilişkin tahsilat süreci başlatılmış mıdır? Tahsil edilen tutar var mıdır?

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür başta olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür Danışmanları dahil bu kişiler ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları belirtilen gün ve saatte işlem yapmış mıdır?

Bütün bu işlemler olurken, Ziraat Bankası Genel Müdür Danışmanı ve Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili seracı Fikrettin Aksu neredeydi? Genel Müdür'ü uyarmadı mı? Genel Müdür neredeydi? Bu usulsüzlüğe saatlerce neden müdahale edilmedi? Kimlere kıyak yapıldı? Yetimin malı kimleri zengin etti? Seracı danışman Fikrettin Aksu'ya ne danışılıyor? Genel Müdür Sayın Çakar yine uyudu mu?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Ziraat Bankası Milletvekili Cevdet Akay Karabük Politika Ekonomi Güncel Haberler

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