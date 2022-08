Zeytinli Rock Festivali'nin İptaline Sanatçılardan Tepki: "Yaşam Hakkına Müdahale ve Özgürlüklerin Kısıtlanması Kabul Edilemez"

EDDA SÖNMEZ

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2014 yılından bu yana pek çok ünlü sanatçının katılımıyla yapılan " Zeytinli Rock Festivali'ne" bu yıl izin verilmedi. Karara tepki gösteren müzisyen Cahit Berkay "Balıkesir İlim Yayma Cemiyeti'nin, birtakım kurslarda ırzına geçilen çocuklar, taciz edilen çocuklarla ilgili herhangi bir demeci, duruşları, tavırları oldu mu?" dedi. Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları, "Yaşam hakkına müdahale ve özgürlüklerin kısıtlanması kabul edilemez" dedi. Daha önce de konserleri iptal edilen müzisyen Aylin Asım, "Müziği yasaklayamazsınız, burası Afganistan değil. Yetti artık" diye konuştu. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ise tepkisini "Düzenbazlıklara, haksızlıklara karşı birlik olan gençlerin festivalidir. Yasaklanma çabalarının sebebi bellidir" sözleriyle dile getirdi.

"Türk rock müziğinin geçit töreni" olarak adlandırılan ve sekiz yıldan bu yana düzenlenen Zeytinli Rock Festivali ; bu yıl 17-18-19-20-21 Ağustos tarihlerinde Burhaniye'de yapılacaktı.

5 gün boyunca on binlerce katılımcıyı ağırlayacak festivalde; aralarında Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Sertab Erener, Manga, Cem Adrian, Selda Bağcan, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza, Gökhan Türkmen'in de olduğu 70 sanatçı konser verecekti.

Heyecanla beklenen festival, Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Kaymakamlığın organizasyon şirketine gönderdiği resmi yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17-21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak; kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir."

Zeytinli Rock Festivali'nde sahne alacak sanatçılar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

CAHİT BERKAY: ONLARA GÖRE GENÇLERİN BİR ARADA EĞLENMELERİ, MÜZİK DİNLEMELERİ, DANS ETMELERİ ZARARLI

2017 yılından bu yana Zeytinli Rock Festivali'ne düzenli olarak konser veren Moğollar'ın üyesi Cahit Berkay, müzik festivallerinin gençlerin nefes alması için bir ortam ve sanat alanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bu yasakla ilgili konuşacağız tabii ki. Ben şu pencereden bakıyorum: İnternette bu yasağın ne sebeple alındığına dair bir bilgi dolaşıyor, 'İlim Yayma Cemiyeti Balıkesir Şubesi' diye. Bir sürü şey yazmışlar, gerekçe olarak. Ama bir tanesi çok enteresan diyor ki 'Gelecekte ülkesine faydalı olacak iyi gençler, faydalı gençler yetişmesine engel olan bir festivaldir, bunun yasaklanması lazım.' Yani demek istiyorlar ki oradaki gençlerin bir araya gelip eğlenmeleri, özgürce müzik dinlemeleri dans etmeleri zararlı bir eylemdir.

Farz edelim ki iyi niyetliler. Daha geçenlerde bu yerleştirme sınavı vardı, soruların çalındığı ki daha önce kaç kere çalındı. O zaman bu cemiyet, gülmem geliyor aslında, bu cemiyet herhangi bir hassasiyet göstermiş mi, yahu bu sorular çalınıyor bu milyonlarca gencin geleceği karartılıyor, 'Bu konuda şöyle yapmamız lazım veya şöyle olması lazım' diye bir tavır koymuşlar mı?

BU CEMİYETİN BİRTAKIM KURSLARDA IRZINA GEÇİLEN ÇOCUKLAR İÇİN HER HANGİ BİR DEMECİ OLDU MU?: İkinci bir şey daha var. Sen gelecekte ülkesine, vatanına faydalı gençler yetiştireceksin. Tabii ki her konuda hassas olmanız lazım orada da durumunuz duygularınızı ifade etmeniz lazım. Mesela birtakım kurslarda ırzına geçilen çocuklar, taciz edilen çocuklar basında günlerce ayyuka çıktı. Bu konuyla ilgili herhangi bir demeçleri oldu mu? Herhangi bir duruşları, tavırları oldu mu? Bunların amaçları, sadece bu, sadece yasak. Çünkü, gençlere onların kafasıyla zararlı olan şey müzik ve sanat. Özellikle sanat çerçevesi sanat başlığı altındaki faaliyetler bu gençleri ileride yanlış yollara sokacak, o yüzden bunlardan bu gençleri uzak tutmamız lazım. Buradaki samimiyeti artık dinleyenlere bırakıyorum. Ben bu pencereden alıyorum. Bu yasaklarla bu iş gitmez. Bugün yasaklarsın ama sindiremezsin, durduramazsın. Hayat akıyor hayat nasıl akıyor güzel akması gerekiyorsa güzel akmasını istiyorsanız sağlam faydalı nesiller yetiştirmek için onları biraz ilimle, bilimle, fen ile ve özellikle sanatla haşır neşir yapın. Yoksa o kafayla bir yere varamazsınız."

NEJAT YAVAŞOĞULLARI: YAŞAM HAKKINA MÜDAHALE VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASI KABUL EDİLEMEZ

Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları da festival yasağına tepkisini şöyle dile getirdi:

"Zeytinli Rock Festivali, en son yasaklanan etkinlik oldu. Son günlerde sayıları artan festival ve konser yasaklamaları sudan ve kolay bahaneler ileri sürülerek yapılıyor. Tüm dünyada gerçekleştirilen ve ülkemizde de her zaman yapılagelmiş bu tür etkinliklerin yasaklanmaya çalışılması, bizi gelişmemiş ülkeler sınıfına sokuyor ne yazık ki. Yaşam hakkına müdahale ve özgürlüklerin kısıtlanması kabul edilemez. Bu yasaklamalar ile de huzurlu ve sürdürülebilir bir toplum yapısı oluşturmanın zor olduğunun farkında değiller midir acaba?"

TANER ÖNGÜR: BU KESİNLİKLE FAŞİZAN BİR UYGULAMA PROTESTO EDİYORUM

Moğollar'ın efsanelerinden Taner Öngür de Zeytinli Rock Festivali'nin engellenmesi ve bu yasağın arkasındaki İlim Yayma Cemiyeti'nin dilekçesine ilişkin şunları söyledi:

"Bildiğim kadarıyla organizasyon ekibi 15-20 gün önce kaymakamlıktan sözlü bir izin almış. Fakat arkasından sonradan fark ettiğimiz gibi İlim Yayma Cemiyeti bir açıklama yayınlıyor. ve bu açıklama aynı zaman da kaymakamlığa bir ihbar ve başvuru olarak da gönderiliyor. Orada, 'Zeytinli Rock Festivali alkolün, uyuşturucuların her türlüsünü kullanıp taciz, tecavüz, fuhşun aleni bir şekilde yapılıp, çıkan kavgalarda dükkanların, evlerin zarar gördüğü, yağmalandığı' gibi ithamlar, iftiralar var. İftara olduğunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü aşağı yukarı 2017 yılından itibaren neredeyse her sene biz grup olarak orada çıkıp müzik yapıyoruz. Bu tip şeylerle karşılaşmadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Büyük kalabalıklar geliyor, gençler. 50, 60 bin kişi bazen daha fazla bazen daha az. Genellikle hiçbir olay çıkmadı. Ufak tefek kavgalar oluyor, normaldir. Ama bu kesinlikle faşizan bir uygulama. Çünkü kendi yaşam biçimi veya dünya görüşünde olmayanların hayatını yaşamlarını kısıtlama ile ilgili bir şey.

NEREDEYSE BİR PARTİ DEVLETİ YAŞIYORUZ: Sonuçta neredeyse bir parti devleti yaşıyoruz. Kaymakamlar, valiler de hükümet tarafından atanıyor. Onlar da doğal olarak çekiniyorlar. Bu tıp cemiyetler, dernekler yeni bir şey de değil. Son yıllarda ülkenin birçok yerinde yapılmak istenen festivallerde benzer provokasyonlar yapıldı, yapıyorlar, bizim değerlerimize uymuyor diye. O yöneticiler de korkudan dolayı ister istemez onların dediği şeyi uyguluyorlar. Bu aslında kendileri gibi olmayanların yaşam biçimlerini, hayatlarını, eğlencelerini, bir araya gelmelerini engellemeye çalışan bir durum. Bu durum da sonuçta başkalarının hayatlarını, özgürlüklerini kısıtlamaya girdiği için faşizan bir uygulama olarak görülebilir. Bunu protesto ediyorum. İlim Yayma Cemiyeti, kendisi de festival yapabilir. 50, 60 bin genci, ikna etmek istiyorsa başka yollar da deneyebilir. İkna edemeyecekleri belli olduğu için bu tip kumpas ve provokasyonlara girişiyorlar. Protesto ediyorum."

AYLİN ASIM: MÜZİĞİ YASAKLAYAMAZSINIZ, BURASI AFGANİSTAN DEĞİL YETTİ ARTIK

Şarkıcı ve müzisyen Aylin Aslım da festival yasağını "Utanç verici" diye nitelendirerek, şunları dile getirdi:

"Parti destekli yaz konserleri Anadolu'nun şu an her kasabasında tam gaz devam ederken, 15 yılı aşkın süredir yapılan Zeytinli Rock Festivali gibi artık adı yapıldığı yöreyle bütünleşmiş bir festivale yasak konması gerçekten utanç verici. Bu yobaz girişimin, her köşesinde büyük harflerle 'Türkiye'nin aydınlık yüzü Burhaniye'ye hoş geldiniz' pankartları asılı. Burhaniye kasabasından çıkması ise ayrı bir Aziz Nesin öyküsü. Umarım bu saçmalıktan geri dönülür ve zaten gelecekleri çalınmış, karamsarlıktan bunalmış olan gençlerimiz, dünyadaki diğer insanlar gibi hakları olan özgürleştirici festival atmosferini deneyimleme imkanı bulabilirler. Bu yasağı koymaya kalkanlar kendi sonlarını hazırladıklarının farkında değiller. Müziği yasaklayamazsınız, burası Afganistan değil. Yetti artık."

GÖKHAN OĞUZ: YASAKLANMA ÇABALARININ SEBEBİ BELLİDİR

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına "Toplumun huzurunu kaçıran tüm unsurlara, düzenbazlıklara, haksızlıklara karşı birlik olan gençlerin festivalidir. Yasaklanma çabalarının sebebi bellidir" sözleriyle tepki gösterdi.