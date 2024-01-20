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Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. yıl dönümü kutlandı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kahraman personeli selamladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medyada paylaşım yapıldı.

Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu paramparça eden, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümünde; harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman personelini gönülden selamlıyoruz. Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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