Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (2) - Haberler

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Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (2)

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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Ukrayna bayrakları ile yürüyen göstericilerProtestodan detaylar LONDRA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ni, dünyanın dört bir yanındaki savaş karşıtlarının sokaklara inmesi ve seslerini yükseltmesi çağrısı üzerine, İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya...

Ukrayna bayrakları ile yürüyen göstericiler

Protestodan detaylar LONDRA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ni, dünyanın dört bir yanındaki savaş karşıtlarının sokaklara inmesi ve seslerini yükseltmesi çağrısı üzerine, İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

Zelenskiy'nin Ukrayna'ya destek çağrısının ardından Londra Belediyesinin organize ettiği yürüyüşe katılan göstericiler, ellerinde taşıdıkları Ukrayna bayraklarıyla Trafalgar Meydanına yürüyerek, "Savaşın bir an önce durdurulması"nı talep etti.

Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (2)

Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (2)

Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (2)

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Güncel, Haberler

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